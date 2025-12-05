Puerto Vallarta, destino favorito de los potosinos: AMAV
Una eventual reactivación de la ruta aérea en 2026 genera altas expectativas, señaló Daniela Alonso
Uno de los destinos preferidos entre los potosinos para pasar las fiestas navideñas sigue siendo Puerto Vallarta, considerado uno de los sitios favoritos de las familias en esta época, por lo que la reactivación del vuelo directo entre San Luis Potosí y Puerto Vallarta para 2026 genera altas expectativas entre agencias de viajes locales, señaló Daniela Alejandra Alonso Barrón, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en San Luis Potosí.
Refirió que Vallarta sigue siendo el "destino top" para los vacacionistas del estado, por lo que contar nuevamente con una conexión aérea directa reduciría tiempos de traslado, mejoraría la movilidad y aumentaría la venta de paquetes turísticos.
"Es un destino muy agradable, desde Riviera Nayarit hasta Vallarta, porque todo está concentrado en la misma franja. Esperemos que este vuelo se abra para 2026, sería muy bueno para todos", comentó.
Southwest Airlines inaugura ruta directa entre Puerto Vallarta y Las Vegas
La nueva ruta de Southwest Airlines abre oportunidades para viajeros mexicanos y estadounidenses que buscan experiencias únicas.
