Pulso, diario de San Luis llegó para quedarse: Valladares

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Pulso Diario de San Luis, nació el 30 de agosto de 1988 y en cuestión de meses se convirtió en el periódico líder y es fecha que es y seguirá siendo el número uno en todas sus presentaciones. Así es como Miguel Fernando Valladares García describe el producto editorial puesto a la circulación ininterrumpida en conjunto con su papá, Miguel Román Valladares García, hoy hace 38 años.

Todo ese andar desde hace casi cuatro décadas, significa un compromiso por San Luis que es ineludible y siempre debe quedar vigente, advierte el director de la casa editorial Pulso, Pablo Valladares García.

¿POR QUÉ PULSO?

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"Es un sueño de mi padre (Miguel Román Valladares García) que en paz descanse y aquí de mi hermano Miguel, es que tratamos todos los días de continuar con mucha rectitud. Pulso representa un compromiso de ser los oídos y los ojos de los potosinos en el día a día", señala Pablo Valladares.

Ese compromiso de ser los oídos y los ojos de los potosinos, explica, es una actividad que se cumple en el día a día.

Al amanecer y cuando un potosino se va a realizar sus actividades empresariales, académicas, laborales o cualesquiera de la vida cotidiana de San Luis, cita Pablo Valladares, saben que hay gente trabajando desde Pulso para ser sus ojos y sus oídos y para llevar día a día la información de San Luis Potosí en todas sus áreas.

ADAPTADOS AL CONTEXTO

El 16 de agosto de 1988, Don Miguel Román Valladares García vio cristalizado el proyecto del diario nacido desde cero, con una ceremonia de inauguración que abrió la puerta a la preparación de la que dos semanas después sería la llegada de Pulso a los kioscos de San Luis Potosí.

"Evidentemente Pulso nace en papel y después nace una página on line muy discreta, porque de hecho no existían. Nos tocó ver los cambios, te tocó a ti...", cita Pablo Valladares.

El siguiente paso fue una reingeniería de fondo y en la historia ya van tres reingenierías a la página web que sigue creciendo todos los días.

"El nacimiento y la existencia de las redes sociales, la nueva forma de ver las noticias, la manera de ver cómo tenemos que dar un extra porque ahora el internet avisa de manera muy rápida y en Pulso tenemos que ver las noticias con el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, con el respectivo valor agregado para el periódico impreso".

Para Pablo Valladares, el periodismo sigue siendo un ejercicio apasionante.

LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Pulso no fue ideado como un diario para la circunstancia. A lo largo de su historia ha transitado por diferentes gobiernos y estilos de gobernar.

Pablo explica que Pulso ha producido hitos noticiosos que se han convertido en narrativa internacional, por ejemplo "aquella sonadísima de la ´ecuación corrupta´, donde cuatro diputados piden licencia, más de 80 personas salen de la Auditoría Superior del Estado por el blanqueo de cuentas a alcaldías".

Como ésta, Pablo Valladares recuerda múltiples aportaciones noticiosas a la historia de San Luis Potosí.

"Yo recuerdo desde muy joven que cuando era mi hermano director, Pulso empezó con una investigación importante de la obra pública y ahora los potosinos están pendientes de lo que está sucediendo con la Ley Serrano. Hay que entender que la inteligencia colectiva de San Luis Potosí abraza la libertad y no solo la libertad de expresión sino las libertades en general".

Para Pablo Valladares, San Luis Potosí es un pueblo de lucha como lo han vivido todas las generaciones y está documentado, "un pueblo que no flaquea al instante de defender los derechos, el derecho a la información de los ciudadanos, el derecho a la libertad de expresión es uno de ellos. Se pudo dar pasos atrás por parte del Gobierno y el Congreso del Estado a la iniciativa y Pulso fue de los pocos medios que desde un principio señalamos esa ley como un agravio o un atentado la libertad de expresión".

LOS MOTIVOS

DEL PERIODISMO

Por Pulso ha pasado la mayoría de los periodistas importantes de San Luis Potosí, juzga Miguel Fernando Valladares García.

"Como dice Pablo, somos un proyecto que nació con el compromiso de servir a San Luis Potosí, no nos mueve ninguna otra cosa, no tenemos ningún interés con ningún gobierno ni lo hemos tenido, nunca le hemos vendido ni comprado una pluma ni un lápiz al Gobierno del Estado ni a los gobiernos municipales, siempre nos hemos mantenido con una total independencia".

Miguel Valladares advierte que a Pulso no lo mueve nada que no sea el bien de San Luis Potosí.

Los motivos del periodismo que ha movido a Pulso a través de la historia, han generado otros productos editoriales que son líderes.

Fue así como nació entre los productos el diario San Luis Hoy el 18 de mayo de 1993 y Canal 7 XHSLV el 12 de agosto de 1994.

"Pulso ha sobrevivido a diez gobernadores, a muchos presidentes municipales y aquí seguimos, Pulso nació para quedarse", señala Miguel Valladares.

EL LEGADO DE DON MIGUEL

Miguel Fernando recuerda que Pulso no tendría esta historia ni esta aportación al periodismo potosino, de no ser por Don Miguel Román Valladares, quien ya no se encuentra con nosotros, pero fue el impulsor del proyecto, le dio vida y la distinción de ser un diario diferente.

Añade que ahora se espera que sus hijos, los hijos de Pablo y los nietos sigan impulsando el proyecto, que no va más allá de un compromiso con la propia gente de San Luis Potosí, porque así nació y así se va a quedar.