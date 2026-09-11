Que avanza reforestación en el bulevar Río Santiago

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Continúan los trabajos de ampliación del bulevar Río Santiago, debido a que se da seguimiento al cumplimiento de un juicio de amparo promovido por la organización Cambio de Ruta, informó Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Aseveró que en acatamiento a lo resuelto por un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la dependencia estatal se encuentra en proceso de cumplir con la reforestación ordenada.

En entrevista, el funcionario estatal reconoció que, derivado de la intervención en la vialidad se retiraron alrededor de 200 árboles, por ello, el resarcimiento estimado ronda en los 600 ejemplares.

Grimaldo Limón refirió que la plantación se realiza en diferentes colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por ejemplo, en Santo Tomás y Valle de la Palma.

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"La cuestión jurídica podemos seguir trabajando en el tramo que lo estamos haciendo (en la obra) y vamos avanzando con el colado del pavimento en la vialidad", sostuvo el entrevistado.