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Que contaminación no enferma, dice SS

Aunque puede existir alguna relación, señala

Por Rubén Pacheco

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
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Que contaminación no enferma, dice SS

No se ha identificado que la contaminación ambiental y las micropartículas estén vinculadas con enfermedades respiratorias, sin embargo, puede existir alguna relación, advirtió Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

De acuerdo con un reporte de Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT) de la UASLP, hasta el 90% de los días del año presentan algún nivel de contaminación en la capital potosina.

La funcionaria estatal refirió que pueden diagnosticarse males respiratorios no relacionados con pequeñas partículas que afectan las vías respiratorias altas, sin embargo, no comprometen las bajas como son los pulmones y "tomaran otro cause".

En entrevista, consideró que el asma no es uno de los padecimientos vinculados, porque corresponde más a los alergénicos como las "cosas verdes", las plantas o el polen. "Sí, algo. Probablemente el EPOC obedece un poco más al consumo del tabaco, a las emisiones del uso de fogones y las ladrilleras". 

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Después de acudir a una reunión con la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, dijo que frente a días con alta polución en la atmósfera, se recomienda usar cubrebocas, no realizar actividades al aire libre, lavarse las manos, hidratación permanente para mantener las mucosas húmedas, entre otras medidas.

"Sí yo respiro por la nariz, ahí se me queda todo. Entonces, es importante que se hagan todas esas medidas, y estamos...obviamente cuando llegan a la consulta tendrán que ser atendidos, de acuerdo al padecimiento que presenten", concluyó.

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