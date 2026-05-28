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"Que cumpla norma y que se haga puente a desnivel"

Por Rubén Pacheco

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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"Que cumpla norma y que se haga puente a desnivel"
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      "Pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas. Qué cumpla con la norma y que se haga", declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona luego que el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, dijo que la Contraloría del Estado no ha liberado la licitación para la construcción del paso a desnivel del barrio de Saucito.

      El mandatario estatal subrayó que, al menos tres licitaciones se mantienen en la dependencia estatal, derivado de información faltante en los expedientes técnicos de los proyectos capitalinos.

      Gallardo Cardona lamentó que Galindo Ceballos y cualquier funcionario municipal politice el tema, es decir, que mediante entrevistas en la prensa "me tengan que dar lo que quiero", añadió.

      Aseveró que la Contraloría General del Estado no tiene interés en retrasar la edificación de obras del gobierno capitalino, pues a diario libera cientos de procedimientos en las demás municipalidades.

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      "Pedirles que cumplan nada más. Yo tengo la información de que la Contraloría va a decir porqué no se han solicitado, porqué no han salido esas tres obras", remató.

      Dijo que el Ayuntamiento busca ser exhibido en el incumplimiento de requisitos, no obstante, la administración estatal busca evitar confrontaciones para no generar afectaciones a la ciudadanía.

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