Queda corto rescate a Servicios de Salud

Pese a que en el Congreso se busca “redirigir” una partida alterna de 300 millones de pesos a los Servicios de Salud para revertir los efectos negativos de un recorte a su presupuesto, cifras dadas a conocer por la Secretaría de Finanzas muestran que la medida no evitaría que la dependencia quedara en números rojos.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, María Dolores Robles Chairez, anunció ayer un ajuste al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 para redirigir 300 millones de pesos destinados inicialmente a sentencias y resoluciones, hacia los servicios de salud. Indicó que, la propuesta busca compensar el decremento de recursos federales en este sector y fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la comisión.

Robles Chairez explicó que tras una reunión con la Secretaría de Finanzas y con la Dirección de Planeación, la diputada señaló que se concluyó que se trata de un recurso preventivo y propuso reetiquetarlo. “La petición de tu servidora es que se cambie este recurso, se etiquete y se proyecte para servicios de salud”, señaló. Aclaró además que el movimiento no afecta ningún otro rubro y que el recurso sería canalizado al Ramo 33, específicamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Sin embargo, cifras que la Secretaría de Finanzas presentó al Congreso en su propuesta de presupuesto de egresos, señalan que el recorte al FASSA para San Luis para 2026 ascendería a 707.9 millones de pesos, derivados de la federalización del sistema de salud en San Luis.

Ese recorte formaría parte de los “riesgos financieros” que, según la Sefin, enfrentaría el sector Salud en San Luis, que calculó en mil 233 millones de pesos.

Por otra parte, en el comparativo entre el presupuesto que recibieron este año los Servicios de Salud y el que se propone en la iniciativa presupuestal de 2026, que está analizando el Congreso, hay una diferencia negativa de 537.5 millones de pesos.

Para 2026, se prevén 3 mil 019 millones de pesos, combinadas las partidas federal y estatal. Este año, el presupuesto fue de tres mil 557.5 millones de pesos, es decir, un 15.1% más del monto que se recibirá en 2026.

(Con información de Jaime Hernández)