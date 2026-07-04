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Quedan abiertas negociaciones para el T-MEC: Valladares

Cabe recordar que el tratado se prologó por 10 años más

Por Ana Paula Vázquez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Quedan abiertas negociaciones para el T-MEC: Valladares
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      Las revisiones anuales acordadas para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generarán incertidumbre para México, reconoció el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelman, integrante de la comisión legislativa que da seguimiento al acuerdo comercial. No obstante, señaló que mantener vigente el tratado durante los próximos 10 años, evita su conclusión inmediata y deja abierta la posibilidad de ampliar su duración en futuras negociaciones.

      Indicó el diputado federal que durante las negociaciones se planteó una vigencia de 16 años, por lo que el resultado quedó por debajo de esa propuesta. Sin embargo, sostuvo que las revisiones previstas cada año permitirían volver a discutir una eventual ampliación del acuerdo y otros temas que, a su juicio, quedaron pendientes dentro del tratado.

      El legislador admitió que México pudo haber asumido una posición más firme en la negociación desde el punto de vista económico, aunque señaló que el contexto político con Estados Unidos redujo ese margen. Añadió que las revisiones anuales responden al estilo de negociación del presidente estadounidense Donald Trump y estimó que esa dinámica continuará mientras permanezca en el cargo.

      Sobre los aranceles, señaló que sectores como el acero y el aluminio enfrentan afectaciones; sin embargo, indicó que las medidas aplicadas por Estados Unidos alcanzaron a un mayor número de países y con tarifas más elevadas. A partir de ello, sostuvo que México mantiene condiciones para continuar exportando al mercado estadounidense y seguir recibiendo inversiones derivadas de la relocalización de empresas.

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      Añadió que, ante ese escenario, México deberá centrar sus acciones en el desarrollo de infraestructura, la formación de talento y el desempeño de la industria nacional de cara a las próximas revisiones del T-MEC.

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