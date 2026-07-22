logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Quedan aprobados otros tres fraccionamientos para Villa de Pozos

En Mesa Colegiada también se aceptó regularizar otros ocho asentamientos.

Por Leonel Mora

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Quedan aprobados otros tres fraccionamientos para Villa de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director de Desarrollo Urbano de Villa de Pozos, Jorge Gerardo Mejía Reyes, informó que la Mesa Colegiada de esta dependencia emitió el visto bueno para tres nuevos fraccionamientos y autorizó la regularización de otros ocho desarrollos habitacionales, con lo que la oferta de vivienda se incrementará en 3 mil 500 viviendas en este municipio.

      Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, fue resultado de la realización de la Segunda Mesa Colegiada para la Autorización de Fraccionamientos y de la Primera Mesa Colegiada para la Municipalización de Fraccionamientos, organismos creados para regular el crecimiento urbano de Villa de Pozos y para dar certeza jurídica a las familias respecto a su propiedad, además de verificar que los desarrollos habitacionales cumplan con todos los requisitos de la normatividad municipal.

      Mejía Reyes consideró esto como "un avance importante para atender la demanda habitacional de Pozos, al tiempo que se impulsa un desarrollo urbano planificado, con mayor certeza para las familias y mejores condiciones para la prestación de servicios públicos".

      Además, consideró que estas acciones fortalecen la coordinación entre las diferentes instancias municipales para agilizar los procesos de autorización y municipalización de fraccionamientos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos
        Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos

        Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos

        SLP

        Redacción

        El semestre cuesta 5 mil 215 pesos y ofrece tres modalidades de estudio.

        Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza
        Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza

        Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza

        SLP

        Pulso Online

        Interapas retiró 80 kilos de residuos y lodo acumulados en la red sanitaria

        Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI
        Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI

        Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI

        SLP

        Rolando Morales

        Las obras buscan facilitar movilidad de trabajadores y transporte en la Zona Industrial.

        Reconoce Azuara problema con lavacoches y el agua de Alameda
        Reconoce Azuara problema con lavacoches y el agua de Alameda

        Reconoce Azuara problema con lavacoches y el agua de Alameda

        SLP

        Rolando Morales

        El Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad buscan reducir la extracción