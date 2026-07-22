Quedan aprobados otros tres fraccionamientos para Villa de Pozos
En Mesa Colegiada también se aceptó regularizar otros ocho asentamientos.
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El director de Desarrollo Urbano de Villa de Pozos, Jorge Gerardo Mejía Reyes, informó que la Mesa Colegiada de esta dependencia emitió el visto bueno para tres nuevos fraccionamientos y autorizó la regularización de otros ocho desarrollos habitacionales, con lo que la oferta de vivienda se incrementará en 3 mil 500 viviendas en este municipio.
Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, fue resultado de la realización de la Segunda Mesa Colegiada para la Autorización de Fraccionamientos y de la Primera Mesa Colegiada para la Municipalización de Fraccionamientos, organismos creados para regular el crecimiento urbano de Villa de Pozos y para dar certeza jurídica a las familias respecto a su propiedad, además de verificar que los desarrollos habitacionales cumplan con todos los requisitos de la normatividad municipal.
Mejía Reyes consideró esto como "un avance importante para atender la demanda habitacional de Pozos, al tiempo que se impulsa un desarrollo urbano planificado, con mayor certeza para las familias y mejores condiciones para la prestación de servicios públicos".
Además, consideró que estas acciones fortalecen la coordinación entre las diferentes instancias municipales para agilizar los procesos de autorización y municipalización de fraccionamientos.
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