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R. Gallardo pone en marcha la 2da. etapa de la Vía Alterna Sur

Se beneficiarán más de 500 mil usuarios; agilizará la movilidad hacia la Zona Industrial

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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R. Gallardo pone en marcha la 2da. etapa de la Vía Alterna Sur
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      El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio inicio este viernes a la construcción de la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una magna obra de infraestructura que comprende cinco kilómetros, desde el Eje 122 hasta el Eje 140, y que representa un avance estratégico para la movilidad, la actividad industrial y el crecimiento económico de la zona metropolitana.

      Ante representantes de cámaras empresariales, transportistas, taxistas y trabajadores, el mandatario estatal destacó que este proyecto atenderá una demanda histórica de movilidad en uno de los corredores productivos más importantes del estado, al reducir los tiempos de traslado, mejorar la circulación vehicular y ofrecer recorridos más seguros y eficientes a más de 500 mil usuarios.

      Ricardo Gallardo afirmó que San Luis Potosí vive una transformación de infraestructura sin precedentes, con obras que responden al crecimiento urbano e industrial y generan condiciones para la llegada de nuevas inversiones, la creación de empleos y mayores oportunidades para las familias potosinas, agregó que la Vía Alterna Sur permitirá contar con una conexión moderna y funcional hacia la Zona Industrial, donde diariamente se desplazan miles de trabajadoras y trabajadores.

      La segunda etapa contará con una inversión inicial estatal de 140 millones de pesos y contempla la construcción de cinco kilómetros de vialidad, más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, obras de drenaje pluvial, así como señalamiento horizontal y vertical. Estas acciones incrementarán la capacidad de circulación y brindarán mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad en este importante sector.

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      El gobernador puntualizó que esta magna obra forma parte del nuevo sistema de conectividad metropolitana que impulsa su administración, al enlazarse con el modernizado Circuito Potosí, la prolongación de la avenida Salk, los nuevos puentes vehiculares y el próximo paso a desnivel de la Arena Potosí.

      Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que el gobierno del estado continuará ejecutando proyectos de gran alcance que atiendan las necesidades de la población, acerquen a las cuatro regiones y consoliden a San Luis Potosí como uno de los principales centros industriales, logísticos y económicos de México. 

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