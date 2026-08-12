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Interapas descalifica Radar del Agua

Cuestionan metodología y comparaciones entre organismos de agua

Por Rolando Morales

Agosto 12, 2026 11:54 a.m.
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Interapas descalifica Radar del Agua
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      El Interapas descalificó los resultados del denominado "Radar del Agua", presentado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, que ubicó al organismo operador con una calificación global de 41.5 por ciento durante junio y julio, por debajo del promedio nacional de 54 por ciento y dentro de un nivel considerado deficiente.

      Ante estos resultados, el secretario técnico del organismo, Mauricio Jaramillo Portales, cuestionó la metodología utilizada y sostuvo que cualquier evaluación sobre el desempeño de un sistema de agua debe considerar criterios técnicos, verificables y condiciones comparables. Señaló que no es válido colocar en el mismo nivel a organismos con dimensiones y responsabilidades distintas.

      Uno de los principales puntos de su argumento fue la comparación con el Sistema de Agua, Saneamiento y Alcantarillado de Rioverde (SASAR), que obtuvo 80.5 por ciento en la misma evaluación. Mientras ese organismo atiende alrededor de 26 mil tomas, Interapas presta el servicio en cuatro municipios y tiene bajo su responsabilidad a aproximadamente 400 mil usuarios.

      Jaramillo Portales sostuvo que contrastar directamente las calificaciones sin tomar en cuenta la diferencia en cobertura, infraestructura y número de usuarios genera una lectura parcial y, por tanto, no permite establecer conclusiones objetivas sobre la capacidad operativa o la calidad del servicio que presta cada organismo.

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      También rechazó que todos los problemas de inundaciones en la zona metropolitana puedan utilizarse para medir el desempeño de Interapas, al recordar que el organismo no tiene bajo su responsabilidad la operación de los sistemas de drenaje pluvial. Por ello, consideró que no todos los puntos críticos de anegamiento pueden atribuirse a la infraestructura sanitaria que administra el organismo.

      Aunque dijo que Interapas está dispuesto a atender observaciones que permitan mejorar el servicio, el funcionario insistió en que las evaluaciones deben sustentarse en metodologías claras y científicamente respaldadas. Añadió que la información financiera del organismo se encuentra disponible para consulta pública, por lo que llamó a revisar directamente sus estados financieros y el ejercicio del gasto antes de emitir conclusiones sobre el destino de los recursos.

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