Anne Hathaway responde a señalamientos sobre su embarazo

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Anne Hathaway deslumbró en varias alfombras rojas con su avanzado embarazo, la actriz de 43 años llegó hace al estreno de "The End of Oak Street" hace un par de días en los estudios de Warner Bros. en Burbank, California, y aunque muchos elogiaron su barriguita de embarazo, otros cuestionaron si su dicha pancita era real.

Anne Hathaway responde a especulaciones sobre su embarazo

Hathaway respondió con humor a las especulaciones y en Instagram publicó un video en el que mostró parte de su preparación y traslado hacia la alfombra roja de "The End of Oak Street", cinta que protagoniza junto a Ewan McGregor.

En la publicación, Hathaway aprovechó para responder a quienes aseguraron que su embarazo era falso.

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"Pelo falso, bulto real", escribió la actriz, dejando claro que su embarazo es auténtico.

Las especulaciones surgieron después de que Hathaway luciera su vientre de embarazo al descubierto durante el estreno mundial de la cinta, realizado el domingo 9 de agosto en Los Ángeles. La actriz utilizó un top corto de seda y jeans de tiro bajo que dejaron visible su pancita.

En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron las imágenes.

"Lo siento, pero eso parece falso", comentó una persona en un video de TikTok, mientras otros aseguraron que la actriz llevaba maquillaje corporal para simular el embarazo.

Anne Hathaway habla sobre su tercer embarazo y experiencia personal

Hathaway anunció que está esperando a su tercer hijo con Adam Shulman el pasado 19 de junio, mediante una publicación en Instagram en la que apareció con un vestido blanco y las manos sobre su vientre.

"x Bebé, soy tuya x", escribió entonces la protagonista de "El diablo viste de Prada 2".

La actriz ya había hablado sobre la sorpresa que significó este embarazo. Durante su aparición en "Late Night with Seth Meyers", en julio, contó que ella y su esposo estaban intentando tener otro hijo, pero no esperaban que sucediera tan pronto.

"¡Dios mío! Es increíble. Es increíble. Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara", relató.

Hathaway incluso describió al bebé que espera como su "tiro ganador en el último segundo", una expresión que explicó con mayor profundidad durante el estreno de "La Odisea" en Nueva York.

"Siempre hay esperanza hasta que desaparece, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza se reduce a un 1% o 2%", declaró a Access Hollywood.

La actriz explicó que ella y Shulman decidieron intentarlo nuevamente con expectativas realistas, conscientes de que un embarazo no siempre ocurre cuando se desea.

"Estamos encantados porque sabemos por experiencia propia que no todo el mundo lo consigue, y desde luego no cuando uno lo desea; a veces, ni siquiera nunca", señaló.

Hathaway concluyó que la llegada de su tercer hijo es una "bendición" que tanto ella como Shulman no dan por sentada.

Anne Hathaway se convirtió en madre por primera vez en 2016, cuando nació su hijo Jonathan Rosebanks Shulman, fruto de su matrimonio con Adam Shulman. La pareja se casó en 2012 y desde entonces ha formado una familia lejos de los reflectores.

En 2019, la actriz anunció que estaba esperando a su segundo hijo. En noviembre de ese año nació Jack, quien actualmente tiene 6 años. Hathaway también ha hablado en distintas ocasiones sobre las dificultades que experimentó para convertirse en madre y sobre lo poco que da por sentado cada embarazo.