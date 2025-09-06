Reabren vialidades tras lluvias en la capital
Protección Civil pronostica que seguirán las precipitaciones por la tarde
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que todas las vialidades se encuentran abiertas este sábado por la mañana.
Al momento, no se registran lluvias, pero recomendó tomar precauciones y moderar la velocidad ante el piso mojado y ligeros encharcamientos en la ciudad.
Personal operativo de la Dirección de Protección Civil Municipal y de Policía Vial atendieron reportes de árboles que fueron derribados por la lluvia y los fuertes vientos, que se registraron, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Se realizaron labores para retirar los especímenes derribados, con lo cual, se mitigaron riesgos, y se procuró liberar el paso peatonal y vehicular en el menor tiempo posible.
Aparte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que seguirán las lluvias puntuales a partir de la tarde de este sábado.
La temperatura máximas será de hasta 40 grados en la Zona Huasteca.
RECOMENDACIONES:
- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.
- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.
- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.
- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua
- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.
