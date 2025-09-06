logo pulso
Reabren vialidades tras lluvias en la capital

Protección Civil pronostica que seguirán las precipitaciones por la tarde

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 09:42 a.m.
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que todas las vialidades se encuentran abiertas este sábado por la mañana.

Al momento, no se registran lluvias, pero recomendó tomar precauciones y moderar la velocidad ante el piso mojado y ligeros encharcamientos en la ciudad.  

Personal operativo de la Dirección de Protección Civil Municipal y de Policía Vial atendieron reportes de árboles que fueron derribados por la lluvia y los fuertes vientos, que se registraron, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Se realizaron labores para retirar los especímenes derribados, con lo cual, se mitigaron riesgos, y se procuró liberar el paso peatonal y vehicular en el menor tiempo posible.

Aparte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que seguirán las lluvias puntuales a partir de la tarde de este sábado. 

La temperatura máximas será de hasta 40 grados en la Zona Huasteca.

RECOMENDACIONES: 

- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.

- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.

- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.

- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua

- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.

SLP

Redacción

Protección Civil pronostica que seguirán las precipitaciones por la tarde

SLP

Martín Rodríguez

SLP

Jaime Hernández

El primer semestre de este año registró la captación más baja en los últimos 7 años, revela la SE

SLP

Ana Paula Vázquez

Deuda de partidos refleja necesidad de replantear financiamiento: Badillo Moreno