Realiza López Beltrán discreta visita a SLP

En una visita de carácter exprés y sin convocatoria pública, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, estuvo este jueves en la capital potosina para sostener reuniones internas con la estructura del partido.

Reuniones internas y evaluación del proceso de afiliación

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Deportiva del Sindicato del IMSS, en la colonia Satélite, donde se reunió con los encargados de afiliación de los distintos distritos federales, locales y municipales, con el objetivo de evaluar el estado actual del proceso en la entidad.

Durante la reunión, también se abordó la posibilidad de ampliar los plazos de afiliación, como parte de la estrategia nacional de Morena para fortalecer su padrón de militantes en San Luis Potosí.

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Cronología y perfil de la visita de López Beltrán

La visita se desarrolló de manera discreta y sin acceso a medios de comunicación, una constante en las giras de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido bajo perfil en sus actividades partidistas.

Desde que asumió el cargo de Secretario de Organización de Morena el 1 de octubre de 2024, Andrés Manuel López Beltrán ha visitado San Luis Potosí en al menos tres ocasiones documentadas como parte de su labor partidista: en 2025, el 10 de julio para reunirse con coordinadores territoriales en un salón sindical de la zona metropolitana, el 25 de noviembre de regreso a la entidad para supervisar nuevamente el trabajo de afiliación y conformación de comités seccionales. Y finalmente la de este jueves 16 de abril de 2026.