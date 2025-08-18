Realizarán esterilizaciones permanentes para mascotas

Con el objetivo de atender uno de los principales problemas de bienestar animal en Villa de Pozos, la regidora Nadia Esmeralda Ochoa Limón, presidenta de la Comisión de Ecología, anunció la puesta en marcha de un programa permanente de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, enfocado en reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle.

“Estamos preparando un programa de esterilizaciones permanentes y que sea de manera gratuita para caninos y felinos. Que sea de ayuda y un programa a corto plazo para la erradicación de la sobrepoblación de los animales en situación de calle porque es uno de los problemas más grandes”, explicó la concejal.

De acuerdo con Ochoa Limón, el proyecto ya fue presentado en la Comisión de Ecología y próximamente se llevará a la Comisión de Hacienda, con la intención de que se apruebe un recurso etiquetado específicamente para su financiamiento.

La regidora precisó que la iniciativa contempla solicitar un presupuesto adicional, aunque todavía no se cuenta con una estimación del monto; “por lo mismo que la idea es que sea un servicio gratuito, todavía no te puedo dar una cantidad estimada, sin embargo, estamos recabando toda la información necesaria con personas veterinarios para solicitar lo idóneo”.

El programa busca establecerse de manera permanente, con la participación de profesionales de la salud animal, para que el servicio sea accesible a toda la población y se convierta en una estrategia integral contra el abandono y la reproducción descontrolada de perros y gatos en el nuevo municipio de San Luis Potosí.