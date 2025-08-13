logo pulso
Rebasó Fenapo límite seguro en el Teatro del Pueblo

Reportó 203 mil asistentes a concierto de M. Manson, cuando PC indicó que cabían 100 mil

Por Jaime Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Rebasó Fenapo límite seguro en el Teatro del Pueblo

De acuerdo a las cifras oficiales del propio gobierno estatal, durante el concierto que Marilyn Manson ofreció en el Teatro del Pueblo, el aforo de ese espacio se habría superado más del 100 por ciento.

En el comunicado oficial del evento, la administración estatal aseveró que a la función del artista habrían asistido más de 203 mil personas, y que en todo el recinto ferial, la asistencia fue de 400 mil.

La asistencia al concierto representa más del doble de la capacidad oficialmente reconocida para ese espacio por la Coordinación Estatal de Protección Civil apenas unos días antes de celebrarse el evento.

El límite de cien mil personas en el Teatro del Pueblo fue señalado por el titular de la coordinación, Mauricio Ordaz Flores a los medios de comunicación el pasado 6 de agosto, antes de que se inaugurara el evento ferial.



La dependencia también señaló que cuando se llegara a los 100 mil asistentes, el acceso sería cerrado hasta que terminara el evento y las personas empezaran a salir.

El funcionario aseveró que en la dependencia “hay siempre atención para evitar una saturación de riesgo”.

En ediciones anteriores de la Fenapo, como la de 2022, el aforo fue menor, pues el mismo funcionario indicó que “por cuestiones de prevención y seguridad” sólo se permitía un máximo de 70 mil asistentes a los eventos del Teatro del Pueblo.

