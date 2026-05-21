logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza el TEESLP violencia de género contra Fátima E. Viera

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Rechaza el TEESLP violencia de género contra Fátima E. Viera

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) rechazó el proyecto que buscaba acreditar violencia política de género contra la jueza, Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, denunciada tras un conflicto derivado de una decisión judicial, sobre la custodia de un menor presuntamente víctima de abusos.

La propuesta fue impulsada por el magistrado Sergio Iván García Badillo, quien consideró que las expresiones difundidas posteriormente en redes sociales y medios digitales sí constituían actos de intimidación y deslegitimación contra la juzgadora. El caso derivó en una denuncia presentada contra Iván Enrique Zúñiga Meraz,  Luis Ariel Navarro Díaz, entre otros. 

Sin embargo, las magistradas Carolina López Rodríguez y Denisse Adriana Porras Guerrero, votaron en contra del proyecto bajo argumentos distintos. López Rodríguez sostuvo que el Tribunal Electoral, carece de competencia para analizar asuntos relacionados con personas juzgadoras en funciones, mientras que Porras Guerrero, afirmó que no existían elementos suficientes para acreditar violencia política de género.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ocurrencia, buscar que Morena pierda registro: García Castillo
    Ocurrencia, buscar que Morena pierda registro: García Castillo

    "Ocurrencia", buscar que Morena pierda registro: García Castillo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Es una reacción derivada de la debilidad política de la oposición, señaló el diputado

    Envejecen cerca de 500 quejas en la CEDH
    Envejecen cerca de 500 quejas en la CEDH

    "Envejecen" cerca de 500 quejas en la CEDH

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Argüelles Moreno defendió que el trabajo del organismo se centra en prevención, conciliación y resolución de conflictos

    Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS
    Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS

    Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS

    SLP

    Redacción

    Se registró una falla en el sistema de bombeo hidráulico del inmueble

    Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias
    Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

    Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

    SLP

    Flor Martínez

    Interapas prevé reinstalar bomba del pozo Hogares Ferrocarrileros II esta semana para restablecer servicio.