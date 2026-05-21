Rechaza el TEESLP violencia de género contra Fátima E. Viera

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) rechazó el proyecto que buscaba acreditar violencia política de género contra la jueza, Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, denunciada tras un conflicto derivado de una decisión judicial, sobre la custodia de un menor presuntamente víctima de abusos.

La propuesta fue impulsada por el magistrado Sergio Iván García Badillo, quien consideró que las expresiones difundidas posteriormente en redes sociales y medios digitales sí constituían actos de intimidación y deslegitimación contra la juzgadora. El caso derivó en una denuncia presentada contra Iván Enrique Zúñiga Meraz, Luis Ariel Navarro Díaz, entre otros.

Sin embargo, las magistradas Carolina López Rodríguez y Denisse Adriana Porras Guerrero, votaron en contra del proyecto bajo argumentos distintos. López Rodríguez sostuvo que el Tribunal Electoral, carece de competencia para analizar asuntos relacionados con personas juzgadoras en funciones, mientras que Porras Guerrero, afirmó que no existían elementos suficientes para acreditar violencia política de género.