Recibirá UASLP 516 mdp para su operación

Derivado del convenio entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado ministrará a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 516 millones de pesos, correspondientes a participaciones estatales del ejercicio fiscal 2026.

Acciones de la autoridad

Al respecto, Ariana García Vidal, titular de la Sefin, describió que el monto representa un incremento del 3 por ciento, en comparación con el acuerdo alcanzado en el ejercicio del año pasado.

Después de iniciar con la entrega de placas vehiculares conmemorativas del mundial de futbol, aseveró que este año no se suscitará el problema de falta de liquidez con la casa de estudios, tal como sucedió en el 2025 y se cubrirán los pagos conforme el calendario establecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria estatal reconoció que, al inicio del proceso de firma de convenio la UASLP tenía una expectativa superior a los 516 millones de pesos, sin embargo, no hubo modificaciones posteriores.

¿Qué declararon las autoridades sobre el convenio?

Complementó que previo a la oficialización, sostuvo una reunión con la SEP para exponer la situación y las discrepancias existentes el año pasado en las aportaciones, por ende, este 2026 no hubo ningún contratiempo para la firma del instrumento jurídico.

En 2025 la falta de pago del estado escaló hasta protestas, porque inicialmente la Sefin y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona negaron adeudos, pero meses después la dependencia estatal lo admitió, y aunque mostró resistencia, al final cubrió un pasivo de 206 millones 155,546 pesos en noviembre pasado.