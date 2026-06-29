logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recolectores invaden casa de Villa del Real

Casi provocan incendios por quemar desechos

Por Leonel Mora

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Recolectores invaden casa de Villa del Real
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un conato de incendio en una vivienda de Urbi Villa del Real, Villa de Pozos, dejó ver un problema recurrente en este lejano complejo habitacional: algunas casas no vendidas o no habitadas, son ocupadas por personas que se dedican a la recolección de materiales que acumulan en sus patios y que, de vez en cuando, queman para extraer de ellos cualquier cosa que se pueda vender.

      Fueron elementos de Protección Civil del citado municipio quienes acudieron este fin de semana a una casa habitación de la que no se informó la ubicación precisa dentro del fraccionamiento, a evitar que el fuego creciera y se extendiera a otras viviendas.

      De la propiedad se extrajeron numerosos objetos de madera como rejillas, tarimas, muebles y cajones, además de cubetas plásticas y grandes bolsas negras de contenidos diversos. Las llamas se alimentaron principalmente de un montón de neumáticos acumulado en el patio y dejaron ennegrecidos el piso de tierra y los muros 

      de concreto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En complejos habitacionales similares a Urbi Villas del Real, existen numerosas casas no vendidas y abandonadas por las empresas comercializadoras, que poco a poco son invadidas por personas no propietarias. Algunas de estas personas, las ocupan para acumular materiales reciclables que luego trabajan para obtener algún beneficio económico, sin embargo, esta actividad implica riesgos para los vecinos cercanos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sigue crisis por falla de El Realito
        Sigue crisis por falla de El Realito

        Sigue crisis por falla de El Realito

        SLP

        Redacción

        Interapas mantiene operativo emergente ante el segundo día consecutivo sin suministro del acueducto

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas
        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        SLP

        Redacción

        Los descuentos y contratos sin costo estarán disponibles solo hasta este martes 30 de junio

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda
        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        SLP

        Rubén Pacheco

        Busca redirigir recursos hacia planes de estudio con mayor demanda y enfoque técnico.

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP
        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyectos comunitarios intentan paliar la escasez, pero no son suficientes ante la demanda creciente.