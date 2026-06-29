Recolectores invaden casa de Villa del Real

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Un conato de incendio en una vivienda de Urbi Villa del Real, Villa de Pozos, dejó ver un problema recurrente en este lejano complejo habitacional: algunas casas no vendidas o no habitadas, son ocupadas por personas que se dedican a la recolección de materiales que acumulan en sus patios y que, de vez en cuando, queman para extraer de ellos cualquier cosa que se pueda vender.

Fueron elementos de Protección Civil del citado municipio quienes acudieron este fin de semana a una casa habitación de la que no se informó la ubicación precisa dentro del fraccionamiento, a evitar que el fuego creciera y se extendiera a otras viviendas.

De la propiedad se extrajeron numerosos objetos de madera como rejillas, tarimas, muebles y cajones, además de cubetas plásticas y grandes bolsas negras de contenidos diversos. Las llamas se alimentaron principalmente de un montón de neumáticos acumulado en el patio y dejaron ennegrecidos el piso de tierra y los muros

de concreto.

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En complejos habitacionales similares a Urbi Villas del Real, existen numerosas casas no vendidas y abandonadas por las empresas comercializadoras, que poco a poco son invadidas por personas no propietarias. Algunas de estas personas, las ocupan para acumular materiales reciclables que luego trabajan para obtener algún beneficio económico, sin embargo, esta actividad implica riesgos para los vecinos cercanos.