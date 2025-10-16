logo pulso
Reconocen a Cuerpo de Bomberos Metropolitanos

Anuncia el alcalde aumento de presupuesto para la corporación en 2026

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Al entregar el Cabildo en pleno, el reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos reafirmó la relevancia de este homenaje institucional, pero también personalizado, “y desde aquí les agradecemos y refrendamos el respaldo para ustedes al ampliarles el presupuesto para el 2026”. 

El alcalde de la capital pidió no olvidar esta institución “a la que se le debe mucho y que se le ha reconocido poco, por eso, esta distinción se hará cada año, además se apoyará con un bono para quienes forman parte de esta agrupación”.

Refrendó también que en breve se entregará una unidad que se tiene pendiente y exhortó a la población a ser voluntaria para que haya más integrantes del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos. 

Al usar la voz, el comandante Adolfo Benavente Duque remarcó la dedicación de sus integrantes, el esfuerzo del Patronato para sea considerado como uno de los mejores cuerpos en el país. Aceptó que aún hay muchas necesidades, “por eso, requerimos del apoyo de toda la ciudadanía”. 

Recalcó el respaldo del alcalde Enrique Galindo para seguir con los servicios que prestan a la ciudadanía y exhortó a los bomberos a seguir con profesionalismo su labor a favor de las potosinas 

y potosinos. 

Acompañado por Bomberos con más de 30 años de servicio, en su intervención, el regidor Rubén Omar Lárraga Benavente subrayó la entrega y dedicación de este Heroico Cuerpo, “además de su servicio a favor de los demás, ya que el ser bombero no sólo es una profesión sino un compromiso de vida”. A la par, resaltó las aportaciones de uno de los fundadores de este grupo de auxilio y salvamento, Óscar Francisco Benavente Liñán, quien además tiene 75 años de servicio. 

En esta sesión se aprobó por unanimidad: el hermanamiento entre San Luis Capital con Tucson, Arizona para estrechar lazos económicos y turísticos, pero también académicos y culturales.

