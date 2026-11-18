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Luego de que redes sociales refirieron que en la planta San Luis Potosí había un "despido masivo", BMW Group confirmó un ajuste de personal que no rebasará el 2 por ciento de su plantilla laboral, una cantidad lo más baja posible y solo para mantener la operatividad.

De manera paralela, se trabaja en un solo turno a partir de noviembre, con la expectativa de regresar a los dos turnos en 2027, en una fecha aún por definir.

BMW Group Planta San Luis Potosí precisó que se encuentra en una etapa de transformación debido a la integración de vehículos de la plataforma Neue Klasse a partir de 2027.

La Planta será responsable de la producción de los dos nuevos modelos BMW iX3 y BMW i3 y continuará ensamblando el BMW Serie 2 Coupé y el BMW M2 para el mercado mundial.

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Como parte de esta evolución, la planta adaptará temporalmente su capacidad operativa y, a partir de noviembre, operará con un solo turno durante varios meses. La expectativa es volver a crecer a dos turnos durante el 2027.

Esta transformación sucede a la vez que la industria automotriz enfrenta retos significativos a nivel global, que incluyen una intensa competencia, tarifas impuestas y mercados cambiantes.

Frente a ello la compañía está impulsando medidas que fortalezcan su competitividad y aseguren el éxito y permanencia a largo plazo. Como principio fundamental, BMW Group busca mantener el empleo, por ello, esta transformación implica ajustes mínimos que permitan fortalecer la resiliencia, mantener la excelencia operativa y seguir preparando a la planta para el futuro, haciéndola aún más competitiva en un entorno global en constante cambio.