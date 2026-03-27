Recorte exprés a pensiones de exfuncionarios

El Congreso del Estado aprobó en fast track una reforma constitucional que obligará a ajustar pensiones de servidores públicos que superen los nuevos límites impuestos a nivel federal, en una sesión sin debate de fondo y con el dictamen revisado apenas con minutos antes de su votación.

Congreso establece límite en pensiones de servidores públicos

Por unanimidad, el Pleno avaló la minuta que modifica el artículo 127 de la Constitución, la cual establece que ninguna jubilación podrá exceder la mitad de la remuneración anual de la persona titular del Ejecutivo.

La medida aprobada este jueves, aplica a personal de confianza en organismos descentralizados, empresas del Estado, fideicomisos y otras entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

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Diputado Carlos Arreola defiende reforma para evitar pagos excesivos

El dictamen fue analizado en comisiones poco antes de su aprobación en sesión extraordinaria. Durante la discusión, el diputado Carlos Arreola Mallol argumentó que la reforma busca frenar pagos desproporcionados financiados con recursos públicos. "Las jubilaciones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo", sostuvo.

La reforma contempla excepciones para las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de cuentas individuales de ahorro para el retiro, esquemas financiados con aportaciones sindicales y apoyos no contributivos.