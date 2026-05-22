Alumnos de Criminología se manifiestan en Rectoría de la UASLP

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Estudiantes de la carrera de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se entrevistaron con el rector de la universidad, Alejandro Javier Zermeño Guerra, para leerle un escrito en el que piden la remoción de tres docentes.

Los alumnos presentaron de manera previa en la oficina de Rectoría, el escrito en el que piden la remoción de académicos, a quienes acusan de hostigar y adoctrinar a los alumnos.

En la reunión con el rector en el patio central del Edificio Central, explicaron que lo que se ve como un clima enrarecido dentro de la institución, también afectó a un docente que presentó su renuncia recientemente, a pesar de su rendimiento.

Los estudiantes demandan educación de calidad más que cantidad, pero precisaron que se debe empezar por evitar el adoctrinamiento dentro de la institución.

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Damaris Itzel Aguilar López, consejera técnica de la carrera de Criminología en la Facultad de Derecho, explicó que la inconformidad que se refiere a las tres maestras fue presentada con la anterioridad tanto a la dirección de la institución como a la rectoría, en particular por una inconformidad, por lo que consideraron que es un ambiente hostil dentro de la carrera.

Explican que se ha hecho muy abierto el discurso de odio hacia los hombres, en los que les meten ese tipo de ideas e incluso se están metiendo mucho con la religión.

Explican que el ambiente enrarecido no es nuevo, sino que técnicamente se ha dado desde el inicio de la carrera hace una década.

Explicaron que ya un clima que viene afectando a algunos doctores que a raíz del ambiente prefieren presentar su renuncia.

Explican que la "gota que derramó el vaso" fue precisamente el hecho de que uno de los maestros presentó su renuncia, por el mismo hostigamiento que se está viviendo y las propias docentes acusaron a los estudiantes de estar siendo manipulados.