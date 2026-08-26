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Recuerdan a cristeros en misa de San Luis

Por Martín Rodríguez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Recuerdan a cristeros en misa de San Luis
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      La historia de San Luis Rey de Francia y la de los misioneros cristeros sacrificados durante la Guerra Cristera declarada hace un siglo en contra de la Iglesia Católica, reviste algunas similitudes, porque ambas dejaron un legado de valentía por conservar la dignidad del Evangelio, pero también para preservar obras como la creación de las universidades en los tiempos del monarca francés, aseguró el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, durante la misa de mediodía con motivo de la fiesta patronal en la Catedral.

      Luego de celebrar junto con el cabildo catedralicio la misa del santo patrono en la Catedral, Cavazos Arizpe recordó que fue precisamente el rey Luis de Francia uno de los fundadores de la educación universitaria, es decir siempre fue promotor de obras buenas y es precisamente ese el ejemplo del santo patrono para los habitantes de San Luis Potosí.

      Añadió que San Luis Rey vivió la lucha con valentía para que Cristo no sufriera humillaciones en aquellos años del siglo XIII, trató de defender las convicciones religiosas y fue apresado por esa causa, liberado y después murió pero ambos casos, fueron cuidadas las misiones para que nadie le quite la dignidad a los creyentes hijos de Dios.

      Recordó que precisamente hubo quiénes molestaban al ahora santo patrono de la catedral, porque viene de una época en la que se peleaban los lugares santos.

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      Añadió que el Papa Benedicto XVI dejó precisamente un documento que va adecuado con la lucha de San Luis Rey, sobre la fe y la razón, en el sentido de cómo van compaginadas.

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