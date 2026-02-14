logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC

Asegura que la iniciativa privada no sufrirá impacto por la reforma aprobada

Por Rubén Pacheco

Febrero 14, 2026 10:18 a.m.
A
Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC

Después que el Senado de la República aprobó la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, pero sin considerar doble descanso, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la reforma legislativa no tendrá impacto en la iniciativa privada de San Luis Potosí.

Opinión del gobernador

Previo a la aprobación de la ley en materia laboral, el sector patronal en sus diferentes modalidades mostró su inconformidad al considerar que afectaría dicha política pública, cuyo objetivo busca incidir de manera favorable en la salud mental y calidad de vida de la base trabajadora.

Aunque la reforma no es aplicable todavía para el 2026, porque se mantienen las 48 horas semanales, el mandatario estatal estimó que resultarán beneficiados 650 mil trabajadores del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ningún impacto a empresarios, porque va a ser gradual. Vamos a llevarlo hasta 2030. Felicitar a la senadora y todos los senadores del Partido Verde que hicieron un gran trabajo y un gran dictamen", comentó.

Cronología de la reducción gradual

Los beneficios de la legislación serán graduales, pues la reducción comienza hasta el 2027, donde la jornada pasará a 46 horas; en 2028, a 44 horas; en 2029, llegará a 42 horas y finalmente en 2030 a las 40 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC
Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC

Reducción de jornada no afectará a empresarios: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Asegura que la iniciativa privada no sufrirá impacto por la reforma aprobada

Habría riesgos geológicos para desnivel en Saucito: UASLP
Habría riesgos geológicos para desnivel en Saucito: UASLP

Habría riesgos geológicos para desnivel en Saucito: UASLP

SLP

Rolando Morales

Según estudios, hay evidencia de la traza de una falla secundaria asociada a la "falla del Aeropuerto"

Rachas de viento superiores a 40 km/h por Frente Frío 34
Rachas de viento superiores a 40 km/h por Frente Frío 34

Rachas de viento superiores a 40 km/h por Frente Frío 34

SLP

Redacción

El sistema permanece vigente desde hace varios días; Protección Civil alerta por posibles daños y cortes de energía

"Aún falta tiempo", dice JGTS sobre su "destape"
"Aún falta tiempo", dice JGTS sobre su "destape"

"Aún falta tiempo", dice JGTS sobre su "destape"

SLP

Rubén Pacheco

Me siento muy contento donde actualmente estoy, señaló