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Patrullas híbridas de SSPC ahorran 50% en gasolina

La SSPC utiliza casi la mitad de patrullas con tecnologías alternativas para reducir costos.

Por Rolando Morales

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Patrullas híbridas de SSPC ahorran 50% en gasolina
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      De las aproximadamente 140 patrullas que utiliza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, casi la mitad son híbridas o eléctricas, unidades con las que la corporación ha reducido entre 40 y 50 por ciento el consumo de gasolina, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Acciones de la autoridad

      El secretario explicó que las patrullas requieren combustible de manera constante debido a que operan las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que la incorporación de vehículos con tecnologías alternativas también busca disminuir el gasto que representa mantenerlas en circulación.

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      Las unidades híbridas más recientes fueron entregadas en septiembre, a éstas se suman vehículos eléctricos adquiridos en años anteriores, aunque Villa Gutiérrez no detalló cuántas patrullas corresponden a cada tipo de tecnología.

      Sobre el consumo de combustible, señaló que el abastecimiento promedio asignado a cada unidad es de 60 litros diarios, pero aseguró que las patrullas híbridas han permitido reducir entre 40 y 50 por ciento el consumo habitual.

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