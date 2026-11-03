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Proyectan aumento en apoyos sociales

Incorporarán a más personas para recibir este beneficio y abrirán más tortillerías

Por Rubén Pacheco

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Proyectan aumento en apoyos sociales
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      En el cierre de año, se continuará con la incorporación de personas a los programas sociales, así como la apertura de nuevas tortillerías subsidiadas, 

      informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

      Aseguró que una de las formas efectivas para acercar los esquemas asistenciales a la ciudadanía con alguna carencia social, se logra a través de "Enchúlame la Colonia", programa donde se recopila información de primera mano sobre las personas que requieren ayuda alimenticia, sillas de ruedas para personas con discapacidad u otro requerimiento.

      Refirió que, aunque la desigualdad social se registra en comunidades al interior del estado, en la capital potosina también existen zonas rurales con alta marginación, por ejemplo, Peñasco, localizada al norte de la ciudad.

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      "En el caso de Sedesore, estamos revisando si todavía faltan familias de ingresar al programa de Seguridad Alimentaria. Comentarles que recientemente el gobernador se reunió con varios municipios y coordinadores de aquí de la capital potosina, justamente para revisar dónde es necesario ampliar los programas sociales", remató.

      Recordó que actualmente operan ocho tortillerías en el estado, cuyos inmuebles generan la producción de más de 500 kilogramos diarios, cuyo costo actual es de 14 pesos, precio que se mantiene con independencia de la fluctuación de aumento en los insumos como harina de maíz y gas licuado de petróleo (LP).

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