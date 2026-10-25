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Reforma de Ley evitará que mujeres sean revictimizadas

Se sobreexpone a las afectadas y se les causa daño emocional

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Reforma de Ley evitará que mujeres sean revictimizadas
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      Las mujeres víctimas de violencia pueden verse obligadas a narrar repetidamente los hechos ante distintas instituciones por la falta de coordinación entre autoridades. A esto se suman los riesgos relacionados con la exposición de sus datos personales, domicilio y medios de contacto durante los procedimientos judiciales y administrativos.

      La propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí, plantea impedir que las autoridades soliciten información que ya esté en sus registros cuando no sea indispensable para una investigación o procedimiento.   

      La iniciativa señala que estas repeticiones pueden generar desgaste emocional en las víctimas.

      La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó la iniciativa para incorporar el derecho de las mujeres a no ser revictimizadas, así como a recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el avance de sus trámites. La propuesta también considera que el reconocimiento legal de estos derechos pierde utilidad cuando las personas no comprenden las actuaciones realizadas en sus casos.

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      El proyecto incluye la protección de la identidad de las víctimas, sus familias y sus datos personales, incluidos los de contacto y ubicación, cuya divulgación puede poner en riesgo su seguridad. 

      También plantea que las mujeres reciban comunicaciones seguras y confidenciales y puedan elegir, cuando sea posible, el medio para contactar a las autoridades.

      La iniciativa contempla medidas relacionadas con los riesgos derivados de la comunicación institucional y el uso de tecnologías de la información. Por ahora, la propuesta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y aún debe avanzar en el proceso legislativo para que sus disposiciones puedan entrar en vigor.

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