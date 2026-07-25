logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reformarán el Reglamento Interno del Ayuntamiento

Por Samuel Moreno

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Reformarán el Reglamento Interno del Ayuntamiento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, aprobó una reforma a su Reglamento Interno, mediante la cual, desaparecerán las direcciones de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal y de Desarrollo Social para dar paso a una nueva Dirección de Infraestructura y Desarrollo Social Municipal, que concentrará las funciones de ambas áreas. La modificación fue publicada este jueves en el Periódico Oficial del Estado (POE). 

      La reforma argumenta que la reorganización administrativa responde a la necesidad de integrar en una sola dependencia las atribuciones relacionadas con infraestructura y desarrollo social, bajo el planteamiento de mejorar la coordinación entre ambas áreas. Con ello, la nueva dirección asumirá las funciones, recursos, derechos, obligaciones y asuntos en trámite que actualmente corresponden a las dos dependencias que serán extinguidas. 

      Entre los principales cambios, la nueva dependencia concentrará 28 atribuciones, entre ellas la elaboración y supervisión de programas de obra pública, la gestión de recursos ante los gobiernos estatal y federal, la integración de padrones de beneficiarios, la coordinación del Consejo Municipal de Desarrollo Social, así como el seguimiento técnico y financiero de las obras y acciones municipales. 

      El decreto también establece que los programas, contratos, expedientes, convenios, padrones y procedimientos administrativos que actualmente están bajo responsabilidad de las dos direcciones continuarán su trámite en la nueva área, sin que ello implique la pérdida de su validez jurídica. Asimismo, el personal, los recursos financieros, materiales y tecnológicos serán transferidos a la nueva estructura administrativa. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        SLP

        Pulso Online

        La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP
        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Únicamente supera a Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero en el diagnóstico 2026

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura

        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP
        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP

        Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX