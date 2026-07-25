Reformarán el Reglamento Interno del Ayuntamiento

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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, aprobó una reforma a su Reglamento Interno, mediante la cual, desaparecerán las direcciones de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal y de Desarrollo Social para dar paso a una nueva Dirección de Infraestructura y Desarrollo Social Municipal, que concentrará las funciones de ambas áreas. La modificación fue publicada este jueves en el Periódico Oficial del Estado (POE).

La reforma argumenta que la reorganización administrativa responde a la necesidad de integrar en una sola dependencia las atribuciones relacionadas con infraestructura y desarrollo social, bajo el planteamiento de mejorar la coordinación entre ambas áreas. Con ello, la nueva dirección asumirá las funciones, recursos, derechos, obligaciones y asuntos en trámite que actualmente corresponden a las dos dependencias que serán extinguidas.

Entre los principales cambios, la nueva dependencia concentrará 28 atribuciones, entre ellas la elaboración y supervisión de programas de obra pública, la gestión de recursos ante los gobiernos estatal y federal, la integración de padrones de beneficiarios, la coordinación del Consejo Municipal de Desarrollo Social, así como el seguimiento técnico y financiero de las obras y acciones municipales.

El decreto también establece que los programas, contratos, expedientes, convenios, padrones y procedimientos administrativos que actualmente están bajo responsabilidad de las dos direcciones continuarán su trámite en la nueva área, sin que ello implique la pérdida de su validez jurídica. Asimismo, el personal, los recursos financieros, materiales y tecnológicos serán transferidos a la nueva estructura administrativa.

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