Reformas beneficiarán a pacientes en espera de trasplantes

En San Luis Potosí, 15 niñas y niños se encuentran en espera de un trasplante renal, una situación que llevó al Congreso del Estado a aprobar de manera urgente reformas a la Ley de Donación y Trasplantes, ante el riesgo que representa para la vida de los pacientes pediátricos, informó la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud.

La legisladora explicó que la urgencia obedeció a vacíos en la normatividad hospitalaria que impedían la realización de trasplantes, particularmente en los trámites internos de los hospitales. Señaló que no estaba claramente regulada la certificación de médicos especialistas para identificar oportunamente a pacientes donadores o receptores, ni los procesos de diagnóstico, evaluación y seguimiento de posibles donadores, además de que la donación voluntaria de órganos no se encontraba plenamente promovida ni difundida, lo que rompía la cadena necesaria para concretar los procedimientos.

Azuara Yarzábal indicó que posponer la reforma hasta los primeros meses del próximo año habría puesto en riesgo la vida de las y los menores, por lo que fue presentada como de urgente resolución y aprobada por unanimidad, ya que que el Centro Estatal de Trasplantes solicitó de manera directa esta intervención legislativa. Detalló que, aunque la lista de espera general para trasplantes supera las 200 personas, en el caso de trasplante renal pediátrico se tiene identificado a 15 menores, cuyas edades no fueron precisadas.

La diputada agregó que, aunque existen numerosos pacientes en tratamiento de hemodiálisis, este procedimiento es solo una medida temporal que no resuelve el problema de fondo, a diferencia del trasplante renal. Recordó que San Luis Potosí llegó a ubicarse entre los primeros lugares nacionales en trasplantes, posición que se perdió y que ahora se busca recuperar, y señaló que los apoyos de traslado para pacientes foráneos podrían gestionarse a través de los DIF y presidencias municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el presupuesto, aclaró que en este caso no fue necesaria una ampliación de recursos, ya que el principal obstáculo era la tramitología y no la falta de financiamiento. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud, Leticia Gómez Ordaz, informó que el estado ya cuenta con las certificaciones estatales para reactivar los trasplantes y que se espera obtener la certificación federal en los próximos meses, con el Hospital Central como sede principal y en coordinación con el IMSS-Bienestar.

Las reformas aprobadas establecen la prioridad obligatoria para pacientes pediátricos con indicación de trasplante renal, con un plazo máximo de ocho meses para realizar el procedimiento, además de ordenar los procesos hospitalarios, y modernizar el registro de donadores y receptores.