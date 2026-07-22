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Reforzará la CEPC, estrategia de seguridad en la Fenapo

Por Samuel Moreno

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Reforzará la CEPC, estrategia de seguridad en la Fenapo
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      Con el incremento esperado en la afluencia de visitantes a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2026, la Coordinación Estatal de Protección Civil reforzará los operativos de supervisión y prevención.

      Se ponrá especial atención en los juegos mecánicos, el Teatro del Pueblo y las áreas de mayor concentración de personas, informó su titular, Nadia Ochoa Limón.

      La funcionaria estatal explicó que la dependencia mantiene reuniones de coordinación con el Patronato de la Fenapo y la Secretaría General de Gobierno para definir los lineamientos que se aplicarán antes y durante el desarrollo de la feria, a fin de fortalecer los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. 

      Entre las acciones prioritarias destacó la revisión del mantenimiento y las condiciones de operación de los juegos mecánicos, así como las inspecciones en la zona del Teatro del Pueblo, donde se registra una de las mayores concentraciones de asistentes, concluyó.

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