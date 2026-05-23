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Reforzarán vigilancia en la Central de Abastos

Por Rolando Morales

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Reforzarán vigilancia en la Central de Abastos
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que se reforzará la presencia policial en la Central de Abastos tras el ataque armado en el que un taquero perdió la vida en ese sector de la ciudad.

      El funcionario señaló que la corporación mantiene operativos permanentes en la zona y aseguró que continuarán trabajando de manera coordinada con el patronato del mercado para atender los temas de seguridad, luego del homicidio ocurrido en una taquería ubicada sobre la calle Segunda Oriente, cerca de la avenida José de Gálvez.

      Villa Gutiérrez indicó que el hecho ya es investigado por la Fiscalía General del Estado, luego de que los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Civil Estatal. Añadió que, hasta el momento, no es posible confirmar si el ataque estaría relacionado con un presunto cobro de piso.

      "Yo darte una declaración sin un fundamento sería muy irresponsable de mi parte", declaró el secretario, al insistir en que será la Fiscalía quien determine la línea de investigación del caso.

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      El titular de Seguridad Municipal recordó que en la Central de Abastos ya se han realizado al menos ocho detenciones relacionadas con narcomenudeo, por lo que consideró importante mantener la vigilancia en la zona.

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