Registran en libro expo de Sabastián en el C.H. de SLP
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El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la presentación del libro "Chac Mool. Memoria Gráfica. Exposición Itinerante San Luis Capital Verano 2026".
La publicación documenta en imágenes la exposición del escultor mexicano Enrique Carbajal González, Sebastián, que durante el verano reunió 40 piezas en el Centro Histórico, entre esculturas monumentales y de mediano formato, maquetas y dibujos preparatorios.
La exposición permitió a la ciudadanía conocer parte de la trayectoria de Sebastián, reconocido por su trabajo en la escultura monumental en México y otros países, y acercarse a distintas etapas y expresiones de su obra en espacios públicos del Centro Histórico.
Durante la presentación de la memoria gráfica, Galindo Ceballos destacó especialmente la recepción que tuvo "El Pasito", pieza que se convirtió en uno de los puntos más fotografiados y admirados por quienes recorrieron la exposición.
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