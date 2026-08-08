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Regresa el padre Juan Jesús Priego R.

Por Martín Rodríguez

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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      Más cambios en pocas horas en la iglesia católica potosina. En tanto el presbítero José Antonio Martínez fue despedido por su traslado a Roma para cursar un doctorado, y dejar el cargo de secretario canciller de la Arquidiócesis a Jorge Aurelio Ramírez Torres, la Iglesia Católica celebró una misa de bienvenida al ahora exrector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma, Juan Jesús Priego Rivera.

      Para la bienvenida al presbítero Priego Rivera, la Iglesia Católica organizó una misa encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, la que fue concelebrada con el arzobispo emérito, Jesús Carlos Cabrero Romero, el obispo emérito de Texcoco, Juan Manuel Mancilla Sánchez y además del párroco titular Rubén Pérez Ortiz, diversos sacerdotes que guardan cercanía con el también exvocero de la Arquidiócesis.

      La misa se desarrolló en el templo de Nuestra Señora de los Remedios, en el barrio 

      de Tequisquiapan.

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      El ahora exrector concluyó la etapa administrativa de entrega del cargo que ocupaba desde agosto de 2022, rectorado que desde el 1 de agosto ocupa el presbítero Luis Adrián González Franco, proveniente de la Diócesis de San Juan de los Lagos.

      Hasta ahora no se ha definido qué función le será asignada a Juan Jesús Priego Rivera, una vez que se reincorporó a la Arquidiócesis de San Luis Potosí, al concluir el cargo que le fue asignado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, en fechas coincidentes con el inicio del período de Jorge Alberto Cavazos Arizpe como arzobispo de San 

      Luis Potosí.

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