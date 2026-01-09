Regresarán a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP

logo pulso
Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria

Por Pulso Online

Enero 09, 2026 07:37 a.m.
A
El regreso a clases del lunes 12 de enero en educación básica en San Luis Potosí estará marcado por bajas temperaturas durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para el inicio de actividades escolares tras el periodo vacacional.

Durante las primeras horas del día, cuando alumnas y alumnos se dirijan a los planteles, se prevén temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados centígrados en la zona centro del estado, con un ambiente frío al amanecer. Conforme avance la jornada, el termómetro irá en aumento hasta alcanzar máximas de 16 a 18 grados, sin condiciones de calor.

El cielo se mantendrá mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvia en la capital y la zona centro, aunque en regiones serranas no se descartan lloviznas aisladas. En la Huasteca el ambiente será más templado, con máximas cercanas a los 30 grados, mientras que el Altiplano registrará los valores más bajos.

Ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó las recomendaciones emitidas al inicio de la temporada invernal, entre ellas que los estudiantes asistan bien abrigados, especialmente durante el horario de entrada, para reducir riesgos de enfermedades respiratorias.

Además, se mantienen medidas de tolerancia por frío en el nivel primaria:

Primaria matutina: tolerancia de 30 minutos para el ingreso.

Primaria vespertina: salida 30 minutos antes del horario habitual.

El regreso a clases se dará así en un contexto invernal, con mañanas frías y temperaturas templadas durante el día, por lo que autoridades y padres de familia deberán tomar previsiones durante los primeros días del ciclo escolar.

Calendario SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases?

El calendario de la SEP establece el regreso a clases para el 12 de enero. Prepara la vuelta a las aulas.

SLP

Pulso Online

Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria

