Regresarán a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP
Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria
El regreso a clases del lunes 12 de enero en educación básica en San Luis Potosí estará marcado por bajas temperaturas durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para el inicio de actividades escolares tras el periodo vacacional.
Durante las primeras horas del día, cuando alumnas y alumnos se dirijan a los planteles, se prevén temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados centígrados en la zona centro del estado, con un ambiente frío al amanecer. Conforme avance la jornada, el termómetro irá en aumento hasta alcanzar máximas de 16 a 18 grados, sin condiciones de calor.
El cielo se mantendrá mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvia en la capital y la zona centro, aunque en regiones serranas no se descartan lloviznas aisladas. En la Huasteca el ambiente será más templado, con máximas cercanas a los 30 grados, mientras que el Altiplano registrará los valores más bajos.
Ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó las recomendaciones emitidas al inicio de la temporada invernal, entre ellas que los estudiantes asistan bien abrigados, especialmente durante el horario de entrada, para reducir riesgos de enfermedades respiratorias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, se mantienen medidas de tolerancia por frío en el nivel primaria:
Primaria matutina: tolerancia de 30 minutos para el ingreso.
Primaria vespertina: salida 30 minutos antes del horario habitual.
El regreso a clases se dará así en un contexto invernal, con mañanas frías y temperaturas templadas durante el día, por lo que autoridades y padres de familia deberán tomar previsiones durante los primeros días del ciclo escolar.
Calendario SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases?
El calendario de la SEP establece el regreso a clases para el 12 de enero. Prepara la vuelta a las aulas.
no te pierdas estas noticias
Regresarán a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP
Pulso Online
Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria
Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí
Redacción
Protección Civil emite recomendaciones ante bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas
Maduro detenido, el chavismo en pie
Nallely González
La periodista venezolana Delvalle Canelón señala desde Caracas, que la intervención de EU, dejó indemne la estructura del poder dictatorial en ese país