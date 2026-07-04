Rehabilitan áreas verdes del Centro

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La Dirección de Servicios Municipales mantiene ajustes en los trabajos de rehabilitación de áreas verdes del Centro Histórico, para evitar afectaciones durante manifestaciones y actividades por el Mundial, informó su titular, Christian Azuara.

Explicó que en espacios como El Carmen se decidió posponer algunas labores de reforestación debido a la concentración de personas por las actividades que se desarrollan en la zona.

El funcionario señaló que en Plaza de Armas el proceso de recuperación avanza gradualmente y precisó que el principal daño reciente al pasto ocurrió durante la realización de un evento en ese espacio. Añadió que, ante la presencia constante de visitantes y actividades públicas, se ha solicitado permitir entre 15 y 30 días para que las áreas verdes puedan regenerarse adecuadamente.

En el caso de San Juan de Dios, explicó que se implementó una estrategia distinta al detectar que gran parte de los visitantes utiliza las jardineras como áreas de descanso. Detalló que el personal municipal ha comenzado a sembrar algunos centímetros hacia el interior de las jardineras para evitar que las plantas recién colocadas resulten dañadas por el uso cotidiano de estos espacios. Reconoció que lo ya plantado no puede ser retirado, por lo que se optó por adecuar el diseño para compatibilizar la conservación de las áreas verdes con la dinámica social del lugar.

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Además de la recuperación del pasto y la vegetación, el director adelantó que se contempla mejorar la iluminación en diversos espacios públicos del Centro Histórico. Comentó que existen conversaciones con el INAH debido a modificaciones planteadas al proyecto original, particularmente en torno a la instalación de bolardos, y adelantó que se prevé sustituir luminarias decorativas y esferas que presentan desgaste, como parte del programa Centro Histórico Corazón de San Luis.