logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rehabilitan áreas verdes del Centro

Por Rolando Morales

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Rehabilitan áreas verdes del Centro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Servicios Municipales mantiene ajustes en los trabajos de rehabilitación de áreas verdes del Centro Histórico, para evitar afectaciones durante manifestaciones y actividades por el Mundial, informó su titular, Christian Azuara. 

      Explicó que en espacios como El Carmen se decidió posponer algunas labores de reforestación debido a la concentración de personas por las actividades  que se desarrollan en la zona.

      El funcionario señaló que en Plaza de Armas el proceso de recuperación avanza gradualmente y precisó que el principal daño reciente al pasto ocurrió durante la realización de un evento en ese espacio. Añadió que, ante la presencia constante de visitantes y actividades públicas, se ha solicitado permitir entre 15 y 30 días para que las áreas verdes puedan regenerarse adecuadamente.

      En el caso de San Juan de Dios, explicó que se implementó una estrategia distinta al detectar que gran parte de los visitantes utiliza las jardineras como áreas de descanso. Detalló que el personal municipal ha comenzado a sembrar algunos centímetros hacia el interior de las jardineras para evitar que las plantas recién colocadas resulten dañadas por el uso cotidiano de estos espacios. Reconoció que lo ya plantado no puede ser retirado, por lo que se optó por adecuar el diseño para compatibilizar la conservación de las áreas verdes con la dinámica social del lugar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además de la recuperación del pasto y la vegetación, el director adelantó que se contempla mejorar la iluminación en diversos espacios públicos del Centro Histórico. Comentó que existen conversaciones con el INAH debido a modificaciones planteadas al proyecto original, particularmente en torno a la instalación de bolardos, y adelantó que se prevé sustituir luminarias decorativas y esferas que presentan desgaste, como parte del programa Centro Histórico Corazón de San Luis.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas
        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Solicitó a la Jucopo que su lugar sea ocupado por un diputado o diputada de otra corriente política

        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT
        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT

        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Ley Electoral únicamente limita los anuncios durante el proceso electoral, dijo Martínez Acosta

        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas
        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas

        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El máximo tribunal le dio un plazo de 20 días hábiles para demostrar avances

        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca
        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca

        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez señaló que pedirá información sobre supuestos planes de uso de explosivos en municipios