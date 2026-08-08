Renueva su directiva la Barra de Abogados

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Un abogado que deja de estudiar deja de servir a quien confía en él, lo que obligará a generar espacios de Educación continua, intercambio entre generaciones y actualización real de los profesionistas de la ley, anunció David Leonardo Castro García, nuevo presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis, en su toma de protesta.

David Leonardo Castro García se convierte en presidente con una nueva directiva, al concluir el periodo de la presidencia de Jorge Chessal Palau.

Dijo que se hará lo necesario para que se ejerza la abogacía con excelencia, pero se debe empezar por la etapa de actualización y la formación continua de los profesionales de la abogacía, porque justo es así como tienen posibilidades de ejercer su papel con éxito.

Agregó que los abogados no pueden exigir congruencia si ellos mismos no litigan, opinan o resuelven con leyes que conocen a medias. Añadió que la ignorancia es una forma de complicidad que causa erosión en el estado de derecho y aseguró que bajo esa circunstancia, alguien que se desempeña en el cargo de la abogacía no puede defender a nadie aunque quiera.

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David Castro ha desempeñado diversos cargos en tribunales locales y federales, también es experto en la materia hacendaria al desempeñarse en cargos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ha sido agente de Ministerio Público del fuero común y como abogado en las materias administrativa, ambiental y para el caso federal, de promoción de amparo.

El nuevo presidente del licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cursó la Maestría en Derecho

Constitucional por la Universidad Iberoamericana Campus León y la Especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana.