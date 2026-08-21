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Renuevan red de drenaje en la Avenida Industrias

Por Samuel Moreno

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Renuevan red de drenaje en la Avenida Industrias
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      El colapso de la red de drenaje sanitario obligó al Interapas a intervenir la avenida Industrias, donde arrancó una obra de rehabilitación que mantendrá parcialmente cerrada la vialidad hasta el próximo 8 de septiembre, de acuerdo con el programa previsto por el organismo.

      Los trabajos se realizan entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata, en la colonia Industrias, uno de los puntos de conexión para la movilidad en esta zona de la ciudad. La intervención busca corregir las fallas que presenta actualmente la infraestructura sanitaria y evitar que el deterioro de la red genere mayores afectaciones.

      La obra contempla la renovación de 170 metros lineales de alcantarillado sanitario mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas de diámetro. Para estos trabajos se destinó una inversión aproximada de un millón 105 mil pesos.

      Mientras se desarrollan las labores, el tramo intervenido permanecerá con cierre parcial, por lo que automovilistas y usuarios de la zona deberán extremar precauciones y considerar rutas alternas. El plazo de conclusión está fijado para el 8 de septiembre, aunque podría modificarse por condiciones climáticas u otras situaciones imprevistas.

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      La rehabilitación representa una afectación temporal para quienes circulan por avenida Industrias, pero también busca atender un problema que, de no corregirse, podría provocar nuevos daños en la infraestructura sanitaria y mayores complicaciones para la zona. El Interapas pidió comprensión a habitantes y empresas cercanas mientras concluye la renovación de la red.

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