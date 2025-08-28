logo pulso
RECIBE LA COMUNIÓN

RECIBE LA COMUNIÓN

Renuncia CEA a anular contrato de acueducto

Monto "insostenible" de la ruptura con Aquos-El Realito hace prohibitiva la rescisión, señala su titular, Pascual Martínez

Por Martín Rodríguez

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
El contrato leonino firmado por administraciones estatales pasadas con la empresa Aquos El Realito, operadora del acueducto de la presa del mismo nombre, técnicamente impedirá que la autoridad rescinda el contrato por una cantidad insostenible de dinero que tendría que pagarse, pero se hace lo necesario para que una vez reparadas todas las fallas de la obra deficiente, no se suspenda el abasto del líquido para la zona metropolitana, advirtió el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez.

En entrevista, el funcionario informó que la dependencia presiona a la empresa operadora para que presente un programa de trabajo que permita tener certeza de cuándo serán reparados los tramos que han colapsado.

Dijo que el gobierno estatal ha tenido que ser resiliente con ese contrato desventajoso, y han buscado la manera de beneficiarse de sus términos, haciendo lo necesario para que siga el suministro de agua de la presa y por el sistema de distribución que llegue a la zona urbana.

"Lamentablemente debemos considerar que el ducto está muy mal construido, y es más que obvio y evidente porque ha tenido muchas rupturas, a tal grado que el conducto está muy fatigado, y hay una parte muy dañada de una longitud de dos kilómetros en el tramo del acceso principal al municipio de Tierra Nueva hasta la carretera 57", indicó Martínez Sánchez.

El funcionario entrevistado recordó que la reparación de cada tramo dañado se lleva un aproximado de 4 días, y sin embargo cuando se tardan más, incurren en una serie de penalizaciones.

