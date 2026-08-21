Reparan drenaje en Callejón de Alvarado

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El Callejón de Alvarado, una de las vialidades pequeñas y antiguas del Centro Histórico de San Luis Potosí, será intervenido por el Interapas debido al deterioro de su infraestructura sanitaria, con una obra que contempla la renovación de 80 metros de tubería y una inversión cercana a los 700 mil pesos.

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre las calles Guajardo y 2 de Abril, en el límite con el tradicional Barrio de Santiago, donde la red de drenaje acumula varios años de servicio. La intervención responde a solicitudes planteadas por habitantes de la zona, quienes serán los principales beneficiarios de

la renovación.

De acuerdo con el organismo operador, alrededor de 200 habitantes tendrán una red sanitaria renovada una vez que concluyan las labores. Para ello se instalará tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas, con el objetivo de mejorar la conducción de aguas residuales y reducir problemas asociados con una infraestructura que ya presenta desgaste por su antigüedad.

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Además del reemplazo de la tubería, Interapas señaló que los trabajos se desarrollan procurando conservar las características particulares del callejón, debido a su ubicación dentro de una zona tradicional de la ciudad. El organismo indicó que mantiene coordinación con los vecinos durante la ejecución de la obra.

La rehabilitación del Callejón de Alvarado forma parte de las acciones que el organismo ha emprendido para renovar redes sanitarias en el Centro Histórico y otros sectores de la zona metropolitana, principalmente en puntos donde la antigüedad de las instalaciones representa un riesgo para el funcionamiento adecuado del drenaje.