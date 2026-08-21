logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reparan drenaje en Callejón de Alvarado

Por Samuel Moreno

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
Reparan drenaje en Callejón de Alvarado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Callejón de Alvarado, una de las vialidades pequeñas y antiguas del Centro Histórico de San Luis Potosí, será intervenido por el Interapas debido al deterioro de su infraestructura sanitaria, con una obra que contempla la renovación de 80 metros de tubería y una inversión cercana a los 700 mil pesos.

      Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre las calles Guajardo y 2 de Abril, en el límite con el tradicional Barrio de Santiago, donde la red de drenaje acumula varios años de servicio. La intervención responde a solicitudes planteadas por habitantes de la zona, quienes serán los principales beneficiarios de 

      la renovación.

      De acuerdo con el organismo operador, alrededor de 200 habitantes tendrán una red sanitaria renovada una vez que concluyan las labores. Para ello se instalará tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas, con el objetivo de mejorar la conducción de aguas residuales y reducir problemas asociados con una infraestructura que ya presenta desgaste por su antigüedad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además del reemplazo de la tubería, Interapas señaló que los trabajos se desarrollan procurando conservar las características particulares del callejón, debido a su ubicación dentro de una zona tradicional de la ciudad. El organismo indicó que mantiene coordinación con los vecinos durante la ejecución de la obra.

      La rehabilitación del Callejón de Alvarado forma parte de las acciones que el organismo ha emprendido para renovar redes sanitarias en el Centro Histórico y otros sectores de la zona metropolitana, principalmente en puntos donde la antigüedad de las instalaciones representa un riesgo para el funcionamiento adecuado del drenaje.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP
        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

        SLP

        Pulso Online

        Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez recibió una distinción por seis años debido a su trabajo en docencia, formación de estudiantes e investigación

        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital
        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

        SLP

        Pulso Online

        El alcalde Enrique Galindo informó que el programa ha atendido a más de 31 mil personas

        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre
        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

        SLP

        Redacción

        Interapas renovará 170 metros de drenaje colapsado entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata

        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores
        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

        SLP

        Pulso Online

        Seduvop selñaló que la abertura criticada en redes sociales era un pozo de visita cuya tapa se desplazó por las lluvias