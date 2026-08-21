Reparan drenaje en Callejón de Alvarado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Callejón de Alvarado, una de las vialidades pequeñas y antiguas del Centro Histórico de San Luis Potosí, será intervenido por el Interapas debido al deterioro de su infraestructura sanitaria, con una obra que contempla la renovación de 80 metros de tubería y una inversión cercana a los 700 mil pesos.
Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre las calles Guajardo y 2 de Abril, en el límite con el tradicional Barrio de Santiago, donde la red de drenaje acumula varios años de servicio. La intervención responde a solicitudes planteadas por habitantes de la zona, quienes serán los principales beneficiarios de
la renovación.
De acuerdo con el organismo operador, alrededor de 200 habitantes tendrán una red sanitaria renovada una vez que concluyan las labores. Para ello se instalará tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas, con el objetivo de mejorar la conducción de aguas residuales y reducir problemas asociados con una infraestructura que ya presenta desgaste por su antigüedad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además del reemplazo de la tubería, Interapas señaló que los trabajos se desarrollan procurando conservar las características particulares del callejón, debido a su ubicación dentro de una zona tradicional de la ciudad. El organismo indicó que mantiene coordinación con los vecinos durante la ejecución de la obra.
La rehabilitación del Callejón de Alvarado forma parte de las acciones que el organismo ha emprendido para renovar redes sanitarias en el Centro Histórico y otros sectores de la zona metropolitana, principalmente en puntos donde la antigüedad de las instalaciones representa un riesgo para el funcionamiento adecuado del drenaje.
no te pierdas estas noticias
SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP
Pulso Online
Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez recibió una distinción por seis años debido a su trabajo en docencia, formación de estudiantes e investigación
Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital
Pulso Online
El alcalde Enrique Galindo informó que el programa ha atendido a más de 31 mil personas
Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre
Redacción
Interapas renovará 170 metros de drenaje colapsado entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata