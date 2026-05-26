Reportan baja delictiva de hasta 60% en Pozos
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Mandos policiales de Villa de Pozos aseguran que la incidencia delictiva en esta demarcación se mantiene por debajo de la media estatal y que se ha registrado una disminución significativa de un año a la fecha.
En principio, dicha incidencia habría bajado hasta en un sesenta por ciento entre abril de 2025 y abril del presente año. Si bien ha habido robos a tiendas de conveniencia en la zona urbana del municipio, la Guardia Civil Municipal aplican operativos para aminorarlos.
Lo anterior, como resultado de los patrullajes continuos, recorridos de vigilancia y la atención inmediata de los reportes ciudadanos que llegan de distintos sectores del territorio municipal, lo que ha permitido fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias residentes de Villa de Pozos.
Mandos de la Guardia Civil reiteraron que mantendrán los operativos de prevención y proximidad social en todo el municipio con el objetivo de reforzar la seguridad, atender de manera oportuna cualquier incidencia y seguir generando condiciones de paz y orden para las y los habitantes de Villa de Pozos.
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