Reportan carga vehicular en zona oriente y centro de la ciudad
Peatones y conductores deben extremar precauciones en zonas con alta movilidad urbana para prevenir incidentes.
La movilidad urbana presenta mayor actividad vehicular en los cuadrantes oriente y centro, informó la autoridad de tránsito, por lo que se recomienda salir con tiempo a los destinos y evitar manejar con prisa.
En el cuadrante centro se registra además presencia considerable de peatones, por lo que se exhorta a moderar la velocidad y ceder el paso para prevenir incidentes.
El cuadrante norte mantiene avance constante, aunque con incremento moderado en el tráfico, mientras que los cuadrantes poniente y sur se reportan con flujo continuo.
Las autoridades piden a conductores y peatones mantener precaución, respetar señalamientos y planear traslados con anticipación para evitar contratiempos.
