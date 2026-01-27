logo pulso
Reportan carga vehicular en zona oriente y centro de la ciudad

Peatones y conductores deben extremar precauciones en zonas con alta movilidad urbana para prevenir incidentes.

Por Redacción

Enero 27, 2026 08:15 a.m.
A
Reportan carga vehicular en zona oriente y centro de la ciudad

La movilidad urbana presenta mayor actividad vehicular en los cuadrantes oriente y centro, informó la autoridad de tránsito, por lo que se recomienda salir con tiempo a los destinos y evitar manejar con prisa.

En el cuadrante centro se registra además presencia considerable de peatones, por lo que se exhorta a moderar la velocidad y ceder el paso para prevenir incidentes.

El cuadrante norte mantiene avance constante, aunque con incremento moderado en el tráfico, mientras que los cuadrantes poniente y sur se reportan con flujo continuo.

Las autoridades piden a conductores y peatones mantener precaución, respetar señalamientos y planear traslados con anticipación para evitar contratiempos.

SLP

Redacción

