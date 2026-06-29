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¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

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Reportan la obstrucción de registros de colector

Por Rolando Morales

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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      Vecinos de la zona del Saucito denunciaron la obstrucción de varios registros del colector pluvial que corre a lo largo de la avenida Mezquital, situación que, advirtieron, podría provocar inundaciones y problemas sanitarios durante la temporada de lluvias. Los reportes señalan acumulación de basura, tierra y escombro en distintos puntos de la infraestructura.

      De acuerdo con los habitantes, los registros más afectados se localizan en el cruce de avenida Mezquital con avenida Mezquitic, donde dos de los llamados "caimanes" se encuentran prácticamente tapados. Mediante un recorrido se registró que algunos de los desagües están cubiertos por completo de tierra, impidiendo el flujo del 

      agua pluvial.

      La problemática no se limita a ese punto. Los ciudadanos señalaron que existen al menos otros tres registros en condiciones similares, ubicados sobre avenida Mezquital, en las inmediaciones de Prolongación López Hermosa y Villerías, así como cerca del cruce con la calle Estrella. Según relataron, la acumulación de sedimentos y residuos es evidente en toda esa zona.

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