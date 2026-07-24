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Reportan mal olor en el agua potable

Por Leonel Mora

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Reportan mal olor en el agua potable
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      Residentes de la colonia General I. Martínez, perteneciente a la capital, denunciaron que desde hace más de dos semanas detectaron olores fétidos en sus aljibes. Al parecer, existe un problema de contaminación de aguas residuales en las tuberías que conducen el agua potable, tema al que ni el Ayuntamiento ni Interapas han querido 

      dar solución.

      Informaron que hay alrededor de 15 calles afectadas en el sector, comenzando en la llamada zona de Los Arquitos, en la calle del mismo nombre, y yendo hacia el norte hasta llegar a la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, ya cerca de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) del Ayuntamiento capitalino.

      Parece ser que la causa del problema es un colapso de drenaje ubicado en una zona perteneciente a la comunidad de San Juan de Guadalupe cuyos residentes no realizan aportaciones al organismo operador del agua potable. Por esta razón, tanto el Ayuntamiento como Interapas afirman que no les corresponde resolver el colapso, por no estar dentro de su jurisdicción.

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      Sin embargo, los quejosos mencionaron que la contaminación de sus aljibes es ya un problema de salud pública que debe atenderse sin importar las jurisdicciones, ya sea por parte de la autoridad municipal o de la estatal, antes de que surjan problemas de enfermedades, sobre todo en las y los menores que actualmente están de vacaciones en sus hogares.

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