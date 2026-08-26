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Reportan vandalismo de vacas en San José

Por Rolando Morales

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Reportan vandalismo de vacas en San José
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      La presencia de siete cabezas de ganado que deambulan en los alrededores de la Presa San José ha generado afectaciones en áreas naturales como el Bosque de la Vida, informó el director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, quien advirtió que, de no localizarse al propietario, el gobierno municipal procederá a retirarlas y resguardarlas conforme a la norma-

      tiva vigente.

      El funcionario señaló que el ganado ha sido detectado en una zona donde anteriormente ya se habían registrado casos similares. Incluso, consideró posible que los animales pertenezcan al mismo dueño involucrado en incidentes ocurridos años atrás en el sector de Villa Magna. 

      Indicó que primero se buscará hacer llegar la notificación correspondiente al propietario antes de iniciar el aseguramiento de los animales.

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      Azuara explicó que, una vez retiradas, las reses serían trasladadas a instalaciones municipales para su resguardo, donde recibirían alimento y cuidados mientras se desarrolla el procedimiento administrativo. 

      El dueño de las vacas tendría que cubrir las sanciones y los gastos generados por la estancia de cada animal para poder recuperarlos.

      Detalló que la legislación establece un plazo aproximado de dos semanas para que el propietario reclame el ganado. Si transcurre ese periodo sin que exista una reclamación formal, el siguiente paso sería realizar una subasta en coordinación con la Asociación Ganadera Municipal, mecanismo que, aseguró, nunca ha sido necesario aplicar en casos anteriores porque los dueños suelen presentarse antes de que concluya el plazo.

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