Repuntan incendios por uso de calentadores

Las bajas temperaturas que se han registrado en la zona metropolitana han detonado un aumento significativo de incendios tanto en viviendas como en terrenos baldíos. El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos estimó que, solo en noviembre, la atención de este tipo de siniestros creció alrededor de 50 por ciento respecto al mes anterior.

De acuerdo con el comandante Adolfo Benavente Duque, muchos de los incidentes dentro de casas habitación están vinculados al uso continuo de calentadores eléctricos o de gas, que operan con instalaciones desgastadas o sobrecargadas. Explicó que estos aparatos suelen mantenerse encendidos durante varias horas, lo que facilita fallas en conexiones y cortocircuitos.

En los terrenos baldíos, el incremento también ha sido notorio. Los bomberos han atendido numerosos incendios de pastizales que, según la corporación, se relacionan con basura arrojada en estos espacios y con colillas de cigarro que terminan por iniciar la quema.

El comandante agregó que la temporada también ha dejado afectaciones a mascotas. En los últimos días, dos perros murieron luego de que, durante episodios de estrés por pirotecnia, tiraron tanques de gas dentro de los domicilios donde vivían.

Benavente Duque advirtió que la cifra de incidentes podría aumentar conforme avance el invierno, especialmente por la instalación de adornos navideños que suelen sobrecargar extensiones y contactos. Por ello, llamó a revisar las instalaciones domésticas y evitar el uso prolongado de aparatos de calefacción.