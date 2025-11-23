logo pulso
Lanza bomberos un SOS a la población

Enfrentan problemas por falta de recursos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Bomberos de Matehuala llevaron a cabo una rueda de prensa para solicitar a la población y a las empresas brinden apoyo a la corporación de auxilio, pues son muchos gastos que tienen y no tienen recursos económicos para poder brindar un auxilio.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, refiere que muchas de las personas que apoyaban a la corporación, ya dejaron de brindar ayuda por diferentes circunstancias, y aunque hay quienes los apoyan, pero son muchos los gastos que tienen en esta corporación de auxilio, ya que hay bomberos de base los cuales tienen un sueldo y las prestaciones de ley.

Comentó que un ejemplo es que el agua de necesitan para los camiones ellos la compran en pozos de agua, ellos no usan agua potable.

Expresó que están solicitando apoyos a los ayuntamientos del Altiplano potosino, ya que ellos acuden a ayudar en todo el Altiplano en diversas emergencias, pues el único municipio que está apoyando a esta corporación es el de Matehuala, pero muy apenas están alcanzando con el presupuesto que tienen actualmente.

Dijo que Bomberos a pesar de todo está trabajando en favor de la población de Matehuala y del Altiplano, haciendo diferentes servicios de manera gratuita, pero que ya enfrentan un problema serio para seguir operando de la manera que se requiere.

