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Requieren estudiantes desarrollar "soft skills"

Por Martín Rodríguez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Requieren estudiantes desarrollar "soft skills"
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      Se tiene que trabajar más con los jóvenes en soft skills (habilidades blandas) para desarrollar conocimientos, técnicas y competencias y propiciar condiciones para que no se presente la crisis de talentos y reúnan los perfiles que demanda la industria, aseguró Alma Torres, coordinadora de vinculación del Tecnológico Salesiano "Carlos Gómez".

      A partir de que hay empresas que tienen que importar talentos, precisamente porque la industria no encuentra algunos perfiles especializados, dijo que hay un par de carreras de técnico superior universitario donde hacen lo necesario para adaptar su currícula de manera constante, para el caso de las carreras de Mantenimiento Industrial y Mecatrónico y las ingenierías, como parte de la respuesta a la necesidad de talento que las industrias demandan.

      Dijo que en el caso particular de la institución donde ella trabaja, imparten actividades de formación como personas y como líderes, desde saber comunicarse hasta definir su proyecto de vida.

      Explicó que si un máster o un doctor no se sabe comunicar, no trabaja en equipo o no es líder, aunque trabaje de manera hábil con las máquinas y las herramientas, eso no lo puede enseñar la industria y por lo tanto, se necesita que sean perfiles adecuados para cumplir con la función correcta. 

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      Añadió que como Tecnológico Salesiano trabajan en la formación con los estudiantes, de manera que también crezcan como personas y se incorporen a las empresas de manera que se cumpla con ese requisito de que las compañías buscan personas de manera literal.

      Añadió que la idea es trabajar con esa línea de formación con base en las habilidades blandas.

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