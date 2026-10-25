Rescata PC a perrito atrapado

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Un perrito que quedó atrapado entre las bardas de dos viviendas fue rescatado por personal de Protección Civil de Villa de Pozos. Tras la intervención, y a diferencia de muchos otros casos de rescates de fauna urbana, el can halló una nueva familia que se hará cargo de su cuidado.

El animal quedó inmovilizado en un estrecho espacio ubicado entre dos construcciones, un área donde además se acumulaban residuos y diversos objetos. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias y ponerlo a salvo.

Luego del rescate, vecinos de la zona decidieron adoptarlo y brindarle atención permanente, evitando que continúe deambulando por las calles y se exponga nuevamente a situaciones de riesgo.

Aunque los rescates de animales en situación de riesgo son relativamente frecuentes, muchos de ellos terminan nuevamente en las calles o permanecen durante largos periodos a la espera de una adopción. En esta ocasión, el desenlace fue diferente, ya que el perrito encontró de inmediato un hogar entre los vecinos del sector, quienes asumieron el compromiso de cuidarlo y brindarle atención permanente.

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