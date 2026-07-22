Rescatan a un tlacuache oculto en una camioneta
El ejemplar se refugiaba en el motor de un vehículo
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Los tlacuaches en Villa de Pozos siguen haciendo de las suyas. Esta vez, un ejemplar fue rescatado del interior de un vehículo, lugar en donde se refugió hasta que fue rescatado por personal de Protección Civil que posteriormente lo liberó en su hábitat natural.
El hecho se registró en el fraccionamiento D´Rada, ubicado al noreste de la cabecera municipal. Como en cada caso, se reiteró el llamado a la población a no lastimar a estos animales que son benéficos como controladores naturales de fauna nociva.
El tlacuache o zarigüeya es el único marsupial mexicano cuyo tamaño puede variar entre el de un ratón hasta el de un gato doméstico. Son de costumbres nocturnas y solitarias y se alimentan de insectos, pequeños vertebrados, frutas y néctar, principalmente. Son importantes para el equilibrio de los ecosistemas porque ayudan en la dispersión de semillas, control de plagas y la polinización.
En Villa de Pozos, los encuentros y avistamientos de tlacuaches van en aumento conforme surgen nuevos complejos habitacionales. En este sentido, sigue pendiente el tema de la creación de una reserva natural que permita la subsistencia de la fauna silvestre al margen del desarrollo urbano de este municipio.
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