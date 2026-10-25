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Rescatan a víctimas de secuestro virtual

Por Leonel Mora

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital ha rescatado a cerca de cuatro personas víctimas de secuestro virtual durante octubre, entre ellas un chofer de otro estado que fue localizado en un motel en la zona de Valle Dorado informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario explicó que en este caso los responsables mantuvieron al conductor incomunicado mediante una llamada telefónica, mientras retenían el camión que transportaba y sostenían comunicación con la empresa para mantener el engaño.

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