Rescatan a víctimas de secuestro virtual
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital ha rescatado a cerca de cuatro personas víctimas de secuestro virtual durante octubre, entre ellas un chofer de otro estado que fue localizado en un motel en la zona de Valle Dorado informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que en este caso los responsables mantuvieron al conductor incomunicado mediante una llamada telefónica, mientras retenían el camión que transportaba y sostenían comunicación con la empresa para mantener el engaño.
no te pierdas estas noticias
Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP
Pulso Online
Adultos mayores tendrán atención especial; faltan fechas, requisitos y montos de los beneficios.
Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro
Pulso Online
La percepción general continúa por encima del indicador nacional.
Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias
Pulso Online
Buscan mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a los habitantes